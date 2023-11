Follia a Milano: parla al telefono seduto sul cofano di una Ferrari in movimento

Milano – Chi vive a Milano è abituato a vedere un po’ di tutto. Ma la scena a cui alcuni automobilisti hanno assistito l’altra sera è inedita: un ragazzo che parlava al telefono a bordo su una Ferrari. Ma non a bordo, proprio sopra: seduto sul cofano della supercar in movimento. Le gambe penzoloni, in parte a coprire la targa, mentre l’auto procedeva lungo corso di Porta Ticinese verso le colonne. Il video è stato girato dalla macchina subito dietro e postato sui social.

Per non farsi scappare nulla, l’autista della Ferrari ha pure affrontato l’incrocio con via Molino delle Armi svoltando a destra ovviamente col rosso.