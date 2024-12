Clochard e famiglie in crisi. Pasti distribuiti in stazione

Anche quest’anno la startup PlanEat, che propone ad aziende e privati la possibilità di acquistare alimenti porzionati per combattere gli sprechi, ha deciso di declinare il Natale nel segno della solidarietà. Nei giorni scorsi la società, che ha la sua sede produttiva a Casarile, ha distribuito gratuitamente 500 kit alimentari, con un primo piatto, un secondo, un contorno e un dolce, alle famiglie in difficoltà individuate dalla sezione milanese di Azione contro la fame. Non solo. In collaborazione con associazioni come Caritas e Food4All, PlanEat consegnerà 300 piatti caldi ai senzatetto di Milano e Pavia. L’iniziativa è stata avviata ieri nella zona della stazione centrale e sarà ripetuta domenica 29; a Pavia il progetto decollerà domani, il 30 e il 31 dicembre, sempre nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Gli eventi solidali di questi giorni sono frutto dei progetti “lasagna sospesa“ e “kit sospeso“, che la startup del Sud Milano ha lanciato attraverso la propria piattaforma e che hanno raccolto l’adesione di diversi stakeholders. "A Natale – dichiara Nicola Lamberti, fondatore di PlanEat – vogliamo ricordare l’importanza del dono come gesto umano e universale. Col kit sospeso e la lasagna sospesa non offriamo solo pasti, ma un ponte tra chi sceglie di acquistarli e chi li riceve. È un invito a costruire insieme una comunità più giusta. Soprattutto a Natale". PlanEat vuole ridurre gli sprechi alimentari e tutelare l’ambiente. Per questo, la società propone un nuovo modo di fare la spesa, con prodotti porzionati in base alle esigenze dei clienti. Vengono inoltre offerti contenitori riutilizzabili fino a 200 volte.

Alessandra Zanardi