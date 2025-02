CityWave cambierà lo skyline di Milano: l’incredibile video in time-lapse della “torre sdraiata” in costruzione

Milano continua a trasformarsi e il quartiere di CityLife si conferma al centro della sua evoluzione urbanistica. A fine gennaio, il cantiere del CityWave, insieme ad altre aree in costruzione come il Padel Pavilion, il Palazzo delle Scintille e il completamento del parco, registra progressi significativi.

In particolare, il progetto CityWave, firmato dallo studio internazionale BIG – Bjarke Ingels Group, sta prendendo forma. Le impalcature in fase di montaggio anticipano la realizzazione dell’imponente canopy ricurvo, l’elemento distintivo dell’edificio, pensato per completare lo skyline di CityLife accanto alle celebri Tre Torri. Il nuovo edificio ospiterà esclusivamente uffici, abbandonando l’iniziale idea di un hotel, consolidando così CityLife come uno dei principali business district della città.

Due fotogrammi del video in time-lapse

L’architettura del complesso si distingue per una conformazione innovativa: le due sezioni Est e Ovest dell’edificio, separate da una grande sfera, iniziano a delinearsi in modo evidente. Nel corso di un sopralluogo, percorrendo il perimetro del cantiere da piazza Giulio Cesare a piazzale Domodossola, si può osservare il graduale sviluppo della struttura, con il canopy che pian piano si materializza.