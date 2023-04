Cittadini senza medico di base Questa volta tocca ai rhodensi

di Roberta Rampini

Chiude l’ambulatorio del dottor Franco Orlando e centinaia di pazienti restano senza medico di base. Questa volta succede a Rho, dove l’Asst Rhodense ha già attivato un ambulatorio provvisorio all’interno dell’ospedale di Passirana, ma il sindaco Andrea Orlandi chiede che si trovino soluzioni per garantire a tutti l’assistenza medico-sanitaria. Dopo Pero, Pregnana, Lainate, Baranzate e Bollate, la carenza dei medici di base questa volta è motivo di malumori a Rho. Lunedì primo maggio andrà in pensione il dottor Franco Orlando, il suo ambulatorio chiuderà per sempre perché non è stato ancora individuato un sostituto. Soltanto alcuni pazienti hanno trovato un altro medico in città con posti liberi, ma non tutti. Anzi sono molti quelli rimasti senza, perché molti medici di base hanno raggiunto il massimale degli assistiti. Qualcuno ha provato a cercare il medico in uno dei Comuni limitrofi ma con esito negativo. Per il momento l’Asst Rhodense ha attivato un ambulatorio al quale potranno rivolgersi anche i pazienti del dottor Luigi Piana di Arese, anche lui in fase di cessazione di attività. L’ambulatorio si trova in alcuni locali della continuità assistenziale (ex guardia medica) all’ospedale di Passirana in via Settembrini 1. Attivo per visite e richieste di impegnative per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici, al momento non prevede prenotazioni. Sarà aperto dal 2 al 31 maggio tutti i giorni feriali dalle 17 alle 19. Nei giorni 12, 15, 19, 22, 26 e 29 maggio l’ambulatorio sarà aperto dalle 10 alle 12. Sia gli ex assistiti del dottor Orlando che quelli del dottor Piana non dovranno presentare alcuna richiesta di cambio medico per poter accedere direttamente al servizio.

"Apprezzo che Asst Rhodense si sia attivata per trovare una soluzione che non lasci senza risposte centinaia di rhodensi – commenta il sindaco Orlandi che è anche anche assessore alla salute –. Sono preoccupato però per questa situazione: ogni persona, soprattutto se anziana, ha diritto a un’assistenza basata su punti di riferimento saldi e costanti. Auspico che si trovino in tempi rapidi valide soluzioni per dare assistenza a tanti singoli e tante famiglie. Intanto ringrazio tutti i medici di medicina generale della città che, con fatica, cercano di far fronte quotidianamente a questa emergenza".