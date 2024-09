Cittadini da premio, dal medico all’atleta

Decenni di scatti per raccontare una città in cambiamento, anche il Gruppo Fotografico Le Stelle, storico cenacolo di appassionati di fotografia, nella rosa degli insigniti del premio di benemerenza civica Città di Melzo, assegnato l’altra sera sul palco del teatro Trivulzio. È stato il sindaco Antonio Fusè a consegnare i premi "a personaggi che hanno dedicato un lungo tempo della loro vita agli altri e alla città. Sono fiero di questo patrimonio". I premiati. Nicolò Galesi, "per l’attività di scultore, riconosciuto e rinomato in Melzo, e per la sua instancabile attività di promozione della cultura"; alla memoria il dottor Umberto Leopoldo Sala, "medico sempre disponibile, che ha esercitato con generosità"; il Gruppo Fotografico Le Stelle, "per l’attività di recupero della memoria storica cittadina". Ancora alla memoria il riconoscimento a Franco Mapelli, volontario nella comunità parrocchiale, "per l’impegno nella salvaguardia umana e sociale". E infine a Ilaria Panzera, "pluripremiata cestista di basket, per l’impegno e la passione che l’hanno portata a giocare in serie A1". M.A.