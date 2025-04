Cioccolato fai da te in laboratorio

Per i golosi a Pasquetta nel cuore di Trezzo c’è anche un laboratorio di cioccolato. 5 gli orari: 10, 11.30, 15, 16-30 e 18. L’esperienza prevede la lavorazione dalle fave di cioccolato al cioccolatino. Sarà possibile assaggiare le fave pure di cacao e la propria creazione finita. Keyla, la proprietaria, racconterà la storia del cacao. Prima o dopo gli aspiranti maestri cioccolatieri potranno accedere gratis alla salita della Torre del Castello Visconteo (10-12 o 14.30-17.30). Parcheggio in via Falcone e Borsellino (non disponibile lunedì al mattino). Ritrovo: Piazza Libertà 10. Prenotazione obbligatoria su Villeaperte.info (15 euro). Bar.Cal.