Cinisello, blitz interforze. Trovate droga e armi

Una giornata di controlli a tappeto quella effettuata dalle forze dell’ordine nel quartiere Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo. Nel corso dell’operazione sono stati identificate 293 persone e ispezionati 122 veicoli, sequestrate droga e armi, liberati locali abusivi, elevate sanzioni a esercizi commerciali non in regola. Il servizio, deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato svolto dalla polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla guardia di finanza e dalla polizia locale di Cinisello Balsamo a seguito di un’ordinanza del questore di Milano. La polizia di Stato ha controllato 210 persone di cui 128 risultate avere precedenti di polizia e 84 veicoli: un cittadino peruviano è stato arrestato per violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato; un 47enne italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e un 45enne italiano è stato arrestato perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti gli stupefacenti. "I Carabinieri hanno effettuato specifici controlli nelle aree comuni dei Palazzoni, tra via Alberto da Giussano e via Giolitti, identificando i presenti e ricercando sostanze stupefacenti ed armi occultate. Hanno sequestrato una pistola a salve priva di tappo rosso, un passamontagna, un disturbatore di frequenze jammer, 112 grammi di cocaina e 18 grammi di hashish. I militari hanno controllato 83 persone e 38 veicoli. Otto gli esercizi commerciali controllati con la polizia locale che ha elevato sanzioni per 11mila euro a 4 titolari di negozi. Personale Aler, inoltre, ha provveduto ad aprire e liberare dalle masserizie presenti in svariati box e cantine all’interno delle quali sono stati rinvenuti veicoli e rottami.