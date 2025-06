Chirurgia bariatrica. Al Predabissi l’intervento contro l’obesità

Chirurgia bariatrica, anche al Predabissi si pratica l’intervento per combattere l’obesità. Una giovane donna residente nel Sud Milano, D.C., è la prima paziente ad essere stata sottoposta con successo all’operazione di riduzione dello stomaco, nell’ospedale di Vizzolo. La donna racconta che già in passato si era rivolta al servizio di Dietologia e Nutrizione clinica del Predabissi e, con l’aiuto degli specialisti, aveva perso 24 chili tramite un percorso psico-nutrizionale. "Poi, però, alcune vicissitudini (stress, Covid) mi hanno portato ad abbandonare le abitudini acquisite e a riprendere peso - spiega -. Sono stata ripresa in carico e mi è stata consigliata la terapia chirurgica, col relativo percorso nutrizionale, che mi sta consentendo di raggiungere gli obiettivi". A poche settimane dall’intervento, la giovane riferisce di aver avuto un calo ponderale in linea con le aspettative dei medici: "Mi sento meglio e con più voglia di fare". Soddisfazione per la buona riuscita dell’intervento è stata espressa da Carmelo Magistro, direttore della chirurgia del Predabissi, e dalla collega Annalisa Mascheroni, direttrice della nutrizione clinica del medesimo ospedale, nonché dai vertici dell’Asst Melegnano-Martesana.