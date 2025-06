Chiara, Teresa e la vita con il tumore

Chiara Ruaro ha cinquant’anni e vive a Venezia, Teresa Giordano ne ha 38 e vive a Salerno, vivono entrambe con un tumore al seno metastatico, e come loro migliaia di donne, erano più di 52 mila in Italia nel 2022: “Due di noi” è il docufilm di cui sono protagoniste, promosso da Europa Donna Italia, diretto da Mattia Colombo e Davide Fois, presentato alla prima edizione del Milano Film Fest. "I greci per descrivere il tempo usano due termini: Kronos è il tempo cronometrico (minuti, settimane...); Kairos è il tempo di cui hai bisogno per fare qualcosa": inizia così il racconto di due vite "che si alternano e si specchiano l’una nell’altra".

Chiara: "Non sono una persona malata, vivo la malattia come una piccola parte della mia vita che curo". Le diedero nove mesi di vita "nel 2020, quando si è ripresentata. Sono passati 5 anni, una laurea, una carriera e tante passioni. La vita ti mette davanti a salite molto ripide, spetta a noi decidere come affrontarle". Teresa, tumore al seno a 31 anni, metastatico dal 2022, sta progettando il suo matrimonio, "con un compagno che mi ha scelta il giorno della mia prima diagnosi e non mi ha mai abbandonata. Si chiama cancro. Ciò che dico a me stessa quando sento di crollare è di avere coraggio: cadi, sprofonda, attraversa questo dolore e prova a trasformarlo. Negli ultimi 7 anni ho fatto cose che non avrei fatto prima". Le storie di Chiara e Teresa "sono una testimonianza preziosa - osserva l’oncologa Alessandra Gennari –. La ricerca è in continua evoluzione e oggi il tumore al seno metastatico, sia nelle forme più aggressive come il triplo negativo, sia nelle forme più diffuse, può contare su terapie più efficaci che riescono a dare più tempo con una migliore qualità di vita".