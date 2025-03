I giovani chef della Calabria raccontano il loro territorio con piatti d'autore

Milano – Una regione che vanta un vasto e interessante territorio ricco di storia, ma non ancora preso d'assalto dai turisti. La Calabria, è anche terra di eccellenze enogastronomiche, di vini e di chef di talento e di entusiasmo. Alla scoperta della Calabria è stato il tema della serata a Identità Golose Milano lo scorso weekend all'Allianz MiCo. Protagonisti quattro dei più talentuosi chef della regione Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi che hanno voluto raccontato con i loro piatti la ricchezza delle materie prime del loro territorio.

L’evento fa parte del percorso di promozione del dipartimento agricoltura della Regione Calabria e da Arsac, che valorizza in contesti nazionali ed internazionali i prodotti enogastronomici calabresi. La manifestazione vuole valorizzare la regione, non solo come meta turistica, ma anche come territorio di forte identità culinaria, capace di esprimere qualità, innovazione e radici profonde. Gli chef sono una nuova generazione che hanno scelto di restare a lavorare nella propria terra di origine per reinterpretarla e promuoverla in Italia e oltre i confini.

L'unica donna è Caterina Ceraudo alla guida della cucina di Dattilo, all’interno dell’azienda agricola Ceraudo, di proprietà della famiglia è stata chef dell’anno per ben due volte, la prima nel 2016 secondo Identità Golose, la seconda nel 2017, per la guida Michelin e sempre la Michelin, nel 2021, le attribuisce la stella green, colore che evidenza gli chef impegnati in una gastronomia più sostenibile.

Luca Abbruzzino, ha mosso i suoi primi passi in cucina all'interno del ristorante di famiglia, Abbruzzino, insignito di una stella Michelin dal 2013, a soli 23 anni. Nel 2017, il New York Times ha inserito la sua cucina e il suo ristorante tra le 52 mete imperdibili nel mondo. Con la nuova apertura a febbraio 2024, dopo solo 9 mesi dall’apertura, Abbruzzino Oltre viene premiato con una stella Michelin.

Nino Rossi, dopo alcune esperienze al St. Hubertus al fianco di Norbert Niederkofler e poi nella brigata di Giancarlo Perbellini prende in mano le redini di Villa Rossi a Santa Cristina d’Aspromonte, la tenuta settecentesca di famiglia. Viene premiato dalla guida Michelin con una stella per l’edizione 2019 e L’Espresso con tre cappelli nello stesso anno. Antonio Biafora, nato e cresciuto nella cucina dell'attività di famiglia, Antonio Biafora frequenta l'Alma. Oggi è lo chef del Biafora Restaurant, all'interno del Biafora Resort & Spa, e dal 2020 del gastronomico Hyle che ottiene subito il premio di "Sorpresa dell'anno" per la Guida di Identità Golose 2021, anno in cui ha ottenuto anche la Stella Michelin.