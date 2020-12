Cesano Boscone (Milano), 29 dicembre 2020 – Una tragedia avvenuta sotto gli occhi del padrone che ha visto morire il proprio cagnolino fulminato. Attraversava via Roma a Cesano Boscone, angolo via Tommaseo, quando il cagnetto ha messo le zampe su un tombino e preso una fortissima scossa. Non c’è stato nulla da fare per il quattro zampe: è morto sul colpo, mentre altri cani hanno preso la scossa ma sono riusciti a mettersi in salvo.

La causa è da ricondurre a una dispersione di corrente proveniente da un pozzetto collocato sotto il tombino di Enel. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno cintato l’area, i carabinieri e i tecnici di Enel per verificare l’esatta origine del guasto che ha provocato la dispersione di corrente fatale per il cagnolino. Presente anche il sindaco Simone Negri che si è detto «addolorato per il padrone del cane. Sono operativi i tecnici per risalire alle cause dell’incidente e riparare il guasto. Non si sa ancora cosa possa essere successo – ancora il sindaco –, probabilmente un fenomeno che come ci ha detto il tecnico di Enel si è ripetuto anche in altri contesti e in altri paesi, pare siano morti altri quattro cani nel milanese per lo stesso motivo».

Secondo le prime informazioni, la dispersione potrebbe essere dovuta ad acqua e ghiaccio finiti nel tombino che hanno creato «una sorta di ponte – aggiunge Negri – e appena i cani mettono le zampe e non sono protetti vengono fulminati. Una cosa che non dovrebbe mai succedere».