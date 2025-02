Centro civico a Buccinasco. Arrivano i giochi “da fiaba“ scivolo e percorsi per i bimbi

Ai lavori di rifacimento del parchetto del Centro civico Marzabotto, si aggiungono ora gli interventi per dotare lo spazio verde di strutture più funzionali, moderne e inclusive per i bambini. Il progetto, già iniziato con la rimozione dei vecchi giochi, prevede il posizionamento di un castello multifunzione a tema favola con scivolo e percorsi per i piccoli, un’altalena pentagonale con due seggiolini a gabbia e tre classiche tavolette per i bambini più grandi disposti a cerchio, e un’altalena speciale con cesto, inclusiva e adatta anche ai bimbi con disabilità. "Resteranno i giochi a molla - spiegano dal Comune -. Oltre all’installazione delle nuove strutture dedicate ai piccoli, è prevista anche la posa della pavimentazione in gomma anti-trauma.

Si proseguirà in seguito con la riqualificazione degli elementi di arredo come panchine e muretti. I lavori dureranno per circa un mese, con divieto di accesso nell’area del cantiere". "Continuiamo gli interventi nei nostri parchi urbani - dichiara Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali - per renderli sempre di più a misura di bambini. Dopo il grande gioco torre al parco Spina Azzurra a tema giungla e il gioco a forma di mongolfiera al parco del Sorriso, tocca al parco del Centro Civico Marzabotto con giochi adatti anche ai più piccoli: rinnoviamo così un’area protetta". In parallelo, prosegue l’intervento di riqualificazione della zona che si affaccia al laghetto di via Marzabotto, alle spalle del Centro civico dove vengono organizzate iniziative anche per gli anziani, con la sistemazione del pergolato e l’aggiunta della struttura con funzione di dehor e terrazza. Fr.Gr.