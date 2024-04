Centri estivi, ci siamo quasi: "Qui le tariffe più basse"

Mancano circa due mesi alla fine della scuola e per i genitori che nella gestione dei propri figli non possono contare sull’aiuto di nonni o zii, arriva in soccorso il Comune. Con l’edizione 2024 dei Summer Camp e la formula risparmio dal 10 giugno al 6 settembre, i centri saranno accessibili ad un costo che va da 58 a 72 euro (in base all’Ipref) a settimana, compreso il pranzo e la merenda. I bambini potranno divertirsi, fare gite e stare in compagnia dei loro coetanei. Ulteriori sconti per chi frequenta più settimane e chi ha più figli iscritti. "Anche quest’anno abbiamo messo al centro le esigenze delle famiglie - spiega Graziano Musella che, oltre ad essere il presidente del consiglio ha la delega al bilancio -. Ci confermiamo ancora una volta il Comune con le tariffe più basse di tutto l’hinterland. Non è semplice, ma con una buona programmazione e una corretta gestione delle risorse siamo riusciti, negli anni, a sostenere i nostri cittadini".

Assago è l’unico Comune in cui i residenti non pagano l’addizionale Irpef comunale; il costo dei pasti della refezione scolastica varia da un minimo di 1,35 ad un massimo di 3,90 euro; il costo del nido è compreso in un range tra i 105 euro e i 330 euro per chi risulta nella fascia di reddito in cui si applica la tariffa massima. Non solo, l’Amministrazione assegna un “contributo bebè”, azzera il costo dei libri agli studenti delle scuole medie e attribuisce un contributo economico a chi frequenta le scuole superiori. Mas.Sag.