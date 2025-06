Centri estivi: 1.800 in attesa. Boom di richieste

Boom di domande per i centri estivi del Comune di Milano: sono 2.300 in più rispetto a un anno fa a chiedere un posto nelle 32 scuole che li ospitano. Ad oggi sono 4.004 i bambini iscritti e 1.008 sono in lista d’attesa. C’è chi fa più turni: gli “slot“ temporali disponibili - tutti assegnati - sono 8.962, divisi sui tre periodi. A questi numeri vanno aggiunti quelli per le case vacanza: in questo caso gli iscritti sono 2.325 e 1.352 in lista d’attesa.

"Rispetto allo scorso anno il Comune ha rafforzato la sua offerta avendo registrato un aumento significativo delle richieste da parte delle famiglie, con oltre 2.300 prenotazioni in più nei diversi periodi rispetto al 2024 – spiega la vicesindaco e assessore all’Istruzione, Anna Scavuzzo –: un segnale che conferma la fiducia e la soddisfazione nei confronti dei servizi comunali, con un aumento del bisogno che cresce anche perché l’alta qualità educativa si coniuga a una decisa scelta di inclusività a tariffe modulate in base a Isee".

"Le famiglie – conclude – chiedono di non essere lasciate sole nell’affrontare il lungo tempo dell’estate, con la chiusura delle scuole per tre mesi: la risposta del Comune è importante e fondamentale, a essa si aggiungono le attività promosse dai soggetti del privato sociale, dagli Oratori a Milano Sport, alle associazioni. È ora di una riflessione a livello nazionale sul tempo dell’estate e il calendario scolastico, l’estate dei ragazzi non può essere demandata alle famiglie, ai Comuni e alle associazioni. Cominciamo noi a fare un passo avanti ulteriore: a settembre apriamo otto centri estivi comunali nei municipi 4 e 8 per ampliare l’offerta ad altri 150 bambini prima dell’inizio della scuola. Un segnale di attenzione da rilanciare perché si consolidi".

Si.Ba.