Milano, 2 aprile 2021 - Era lì con un amico per bere qualcosa insieme o semplicemente per fare due chiacchiere. Si è appoggiato alla balaustra del ponte di ferro sopra la Martesana, e all’improvviso la struttura ha ceduto: il quarantenne è precipitato da un’altezza di circa tre metri e ha sbattuto violentemente la testa sul vialetto di mattoni. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sono molto critiche: molto grave il trauma cranico riportato nella caduta, la speranza di salvargli la vita è appesa a un filo.

Il drammatico episodio, su cui stanno indagando gli agenti della polizia locale, si è verificato oggi pomeriggio alle 18.15 in fondo a via Melchiorre Gioia, nella zona di Cascina de’ Pomm. Secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, il quarantenne e un amico coetaneo, a sua volta soccorso dai sanitari del 118 per un malore, si trovavano sul ponte che sorvola il Naviglio Martesana e che da via Gioia porta sulla sponda occupata da una pista ciclabile. Tutto è successo nel giro di pochi secondi: stando alle informazioni a disposizione, la parte laterale della struttura ha ceduto all’improvviso, trascinando con sé il quarantenne. Nonostante il punto da cui è precipitato non sia particolarmente alto (sono poco più di tre metri), l’uomo ha sbattuto violentemente la testa, restando immobile a terra. La chiamata al 112 è stata immediata, così come l’arrivo dei soccorsi: l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato al Niguarda in fin di vita.