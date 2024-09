Sinner: i Carota Boys si ritrovano a Milano per vedere la finale degli US Open contro Fritz

Milano, sabato 7 settembre 2024 – Chi segue il tennis ha imparato a conoscerli, assistendo alle imprese di Jannik Sinner, l’italiano arrampicatosi fino al numero 1 del mondo. Carota Boys è il nome del gruppo ufficiale di supporter dell’azzurro, che cercano di seguirlo in ogni sua avventura in lungo e in largo nel circuito Atp.

Ispirati dal colore dei capelli del loro idolo, sono riconoscibilissimi per i vistosi e buffi costumi a forma di carota che indossano sugli spalti. Un drappello è presente anche agli US Open, il torneo statunitense, ultimo appuntamento dello Slam, dove Sinner ha raggiunto la finale. Il tennista, dopo la vittoria ai quarti di finale contro Medvedev, ha posato per un selfie con quattro “tifosi in arancione”. Uno scatto che gli ha portato fortuna, con la successiva vittoria in semifinale su Draper.

Ora Sinner è atteso dall’ultimo atto – primo italiano a centrare questo obiettivo nel torneo a stelle e strisce – contro l’americano Taylor Fritz. Alcuni fra i Carota Boys che non hanno potuto affrontare la trasferta negli Usa si ritroveranno allo Sheraton Milan San Siro (via Caldera 3) per assistere alla partita che assegnerà il titolo.

Appuntamento domani, domenica 8 settembre, a partire dalle 19.30. “Sarà un modo per supportare il campione italiano – si legge nella presentazione dell’evento – insieme a tutti i suoi fan e, soprattutto, ai Carota Boys”. Nella speranza di poter festeggiare il secondo titolo dello slam nella stagione per Sinner.