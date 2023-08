Carabinieri a Pioltello: Piazza Garibaldi blindata per evitare risse del week-end

Non si ferma il presidio anti-rissa dei carabinieri a Pioltello, piazza Garibaldi blindata anche nel week-end. La cura funzione: da quando le pattuglie sono in pianta stabile nel cuore di Seggiano non ci sono più state le scene di guerriglia urbana che a inizio luglio avevano spinto la sindaca Ivonne Cosciotti a rivolgersi al questore Renato Saccone e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere aiuto. Il piano straordinario di controlli ha l’obiettivo di contrastare gli effetti dell’alcol che nei quartieri difficili della città scorre a fiumi soprattutto nel fine settimane d’estate. Disagio, difficile convivenza fra gruppi stranieri diversi, precarietà sono un mix esplosivo pronto a mostrare la faccia peggiore dopo aver alzato il gomito.

Da qui anche la scelta del Comune di vietare la vendita di alcolici venerdì, sabato e domenica dalle 21 in poi, ora in cui i negozi dovranno abbassare la saracinesca fino al 17 settembre.

Bar.Cal.