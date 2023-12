Capitale del volontariato. La Città europea 2025 cerca nuove leve

La Città europea 2025 del volontariato cerca nuovi angeli, il progetto a Cernusco si chiama "Mettici il cuore", è il Comune che arruola direttamente. Diversi i campi in cui ci si può rendere utili: cultura, sport, sociale, cura del verde, sicurezza, parità di genere, legalità, scuola, benessere animale. Non c’è aspetto della vita pubblica che sia escluso. Per iscriversi all’albo nato la scorsa primavera dopo il via libera del Consiglio comunale, bisogna inviare una e-mail all’indirizzo urp@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, o consegnare al Protocollo il modulo che si scarica dal sito dell’amministrazione negli orari di apertura. Per partecipare bisogna essere maggiorenni, per l’ambito "Cernusco per i giovani", basta aver compiuto 16 anni.