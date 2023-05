Campionati nazionali di karate Giulia Mignani medaglia d’oro

Giulia Mignani porta a Novate una medaglia d’oro. La diciottenne novatese ha vinto nei giorni scorsi i campionati nazionali di Karate 2023 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Una vittoria che ha portato ancora una volta il nome di Novate ai vertici sportivi. Giulia ha disputato i campionati come cintura arancione, anche se di fatto ha appena superato l’esame per passare a cintura verde. Il suo obiettivo è quello di continuare ad allenarsi e riuscire a raggiungere, passando prima dalla cintura blu e marrone all’ambita cintura nera. La sua è una storiaparticolare. Ha iniziato a praticare karate all’età di 12 anni, alla scuola di karate Ances di Novate ma dopo ha deciso di fermarsi per qualche anno. In palestra ad allenarsi è tornata a settembre 2022 e in pochi mesi, ha capito che il suo futuro e le sue intenzioni, sono quelle di non fermarsi più. "È stata un’esperienza stupenda. Non avrei mai pensato di vincere i nazionali e invece è successo. Ora ho più determinazione per andare avanti. Sono tornata ad allenarmi perché il karate, la società e le persone mi mancavano ed ora ho la conferma di avere fatto la scelta giusta", spiega Giulia. D.F.