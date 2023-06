Campi Estivi per Bambini, Unica Esperienza alla Cascina Guzzafame di Gaggiano e Sabor Catalan di Corsico

di Francesca Grillo

Campi estivi che puntano a regalare esperienze nuove, alla scoperta di qualcosa di mai visto, per portarsi a casa molto da raccontare. La Cascina Guzzafame di Gaggiano, di proprietà della famiglia Monti, ha organizzato un campus davvero unico per bambini e ragazzi che possono prendere parte a diverse attività divertenti, esplorative e curiose. A partire dalla giornata trascorsa con l’esperto delle api Mauro Veca dell’agriturismo Apepè della Cascina Linterna a Milano, con cui i bambini hanno potuto conoscere da vicino il mondo delle api e la produzione del miele.

Ma non è tutto: la Cascina Guzzafame, da sempre desiderosa di aprire le porte della campagna e dell’agricoltura ai piccoli di città, ha organizzato per i campi estivi altre attività dove ci si sporca le mani divertendosi. Un esempio? "Il laboratorio del formaggio e della filatura della mozzarella, dove i piccoli imparano i segreti caseari e scoprono come fa il formaggio a trasformarsi dalla materia prima, il latte, per poi arrivare a tavola", spiegano dalla cascina di Gaggiano. C’è poi la giornata dedicata alla stalla, dove i bambini entrano in contatto diretto con gli animali e diventano piccoli fattori, nutrendo i vitellini appena nati con il biberon. E ancora, "il percorso delle erbe aromatiche e le ore da trascorrere nell’orto, a raccogliere i pomodori, dove i bambini esplorano la terra e la natura, scoprendo dove nascono le verdure – ancora i responsabili della Guzzafame –, ma in programma c’è anche la giornata a contatto con le galline, raccogliendo le uova". Insomma, un campo estivo dove la natura è al primo posto e offre opportunità ai piccoli di avvicinarsi a un mondo che, vivendo in città, non hanno mai visto.

Opportunità di divertimento e crescita anche al campo estivo del Sabor Catalan, il locale di Corsico che non è solo un ristorante, ma anche un luogo di scambio, cultura, integrazione. Proprio su questi temi si basa il campo estivo organizzato dal gruppo Piperita di Elena Moro in collaborazione con Alessandra Olivi di Sabor Catalan. Qui le attività sono tante: dieci arti e discipline che i bambini a rotazione le sperimentano tutte. Architettura, canto, capoeira, cucina (con lo chef del ristorante), giocoleria, scultura, arte yoga e tanto altro. I bambini sono accompagnati da "insegnanti spettacolari – precisano le organizzatrici – che studiano laboratori speciali per far conoscere ai piccoli qualcosa di nuovo a cui possono appassionarsi".