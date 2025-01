Campanile illuminato: vogliamo la pace

Percorsi di pace: si parte con un approfondimento sul conflitto in Palestina. Da domani il campanile sarà illuminato con simboli di pace. L’amministrazione comunale, Caritas cittadina e il Consiglio cittadino dei migranti organizzano una serie di appuntamenti e approfondimenti culturali per manifestare il desiderio di pace di fronte ai conflitti che affliggono le popolazioni di numerosi paesi. Grazie all’assessora alla Cultura Valentina Giro e alla parrocchia San Vittore, il campanile della chiesa da lunedì verrà appunto illuminato con simboli di pace.

Successivamente sabato 18 alle 20.30, all’auditorium Maggiolini di via De Amicis 15, è previsto un concerto per la pace con cori e danze da tutto il mondo, con ingresso libero, organizzato dal Consiglio migranti. Domenica 19 dalle 15 all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20, "Parole e canti di pace: giochi, letture, laboratori per bambini e famiglie", organizzato dal Consiglio cittadino migranti in collaborazione con #Oltreiperimetri e Leggi che ti passa.

"Poco prima delle 18 ci si radunerà in Piazza San Vittore, dove confluiranno anche sindaci e rappresentanti di altri Comuni che aderiscono al Coordinamento La Pace in Comune. Alle 18 partirà la fiaccolata per la pace, che percorrerà largo Rusconi, via Meda, piazza Libertà, via Garibaldi, via Dante, via Castelli Fiorenza, via Matteotti per approdare di nuovo sulla piazza centrale dove interverrà a nome di tutti il sindaco di Rho Andrea Orlandi, presidente del Coordinamento La Pace in Comune. Verrà srotolata una enorme bandiera arcobaleno, di 12 metri per 10 metri, che rappresenterà il desiderio di pace dei rhodensi, degli rappresentanti di altri Comuni del territorio e di tutti coloro che vorranno unirsi a questo gesto", spiegano gli organizzatori. La bandiera sarà ripresa dall’alto grazie all’uso di un drone.

Al termine, ci si sposterà di nuovo all’auditorium dove dalle 19.30 sarà a disposizione dei presenti un apericena multietnico offerto dal Consiglio migranti. Alle 20.30 l’evento "Facciamo la Pace? Da desiderio di tutti a possibilità di ciascuno". Ospiti in auditorium Shireen Najjar e Dorit Alon Shippin del villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam, comunità che da oltre 50 anni, in Israele, è un modello di convivenza pacifica. D.F.