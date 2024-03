Camminare fa bene “Contapassi“ da polso agli alunni delle medie

In vista delle Olimpiadi invernali del 2026, si punta a incentivare l’attività fisica tra i giovani. In questo contesto s’inserisce il progetto che, capitanato dal Coni, coinvolgerà anche gli alunni del comprensivo Paolo Frisi di Melegnano e Cerro al Lambro. A ogni studente di seconda media verrà fornito un contapassi da polso, così che ciascuno possa verificare se ogni giorno ha totalizzato almeno 8mila passi. Ogni classe caricherà poi i passi totali su un’apposita app, in modo da calcolare le distanze coperte complessivamente e spingere gli studenti a una sana competizione. A coordinare l’iniziativa saranno gli insegnanti del Frisi Maurizio Ingala e Alessandro Tomà. Il progetto è stato ideato dal Coni di Trento come programma di avvicinamento a Milano-Cortina 2026. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti a un corretto stile di vita, che non può prescindere dal movimento inteso come fonte di benessere psico-fisico. L’iniziativa è stata presentata al teatro La Corte dei Miracoli di Melegnano alla presenza del presidente lombardo del Coni Enrico Ragnolini, della presidente del Coni di Trento Paola Mora e degli assessori di Melegnano Serena Mazza (istruzione) e Jessica Granata (sport). A.Z.