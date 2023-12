Camion e musica, diecimila in strada

Circa diecimila persone hanno partecipato ieri pomeriggio all’evento organizzato da "Smash Repression Milano" per protestare contro ogni forma di "repressione e ingiustizia" e in particolare contro il decreto anti-rave. I manifestanti si sono mossi al seguito di quattordici automezzi di grosse dimensioni sui quali erano state montate casse per diffondere musica: i veicoli sono stati controllati prima della partenza dagli agenti della Stradale. L’iniziativa, con partenza da Romolo e arrivo in serata in piazza Axum, a due passi dallo stadio Meazza, è stata monitorata costantemente dal dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Giuseppe Petronzi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nei quartieri attraversati dal corteo.

Nelle stesse ore, è andata in scena in piazzale Loreto l’ennesima manifestazione dei movimenti a sostegno della causa palestinese: circa 1.200 persone hanno partecipato al corteo che si è concluso senza tensioni nel parcheggio di via Predil, dietro la stazione di Lambrate.