Caccia al tesoro benefica per l’ambulatorio mobile

Caccia al tesoro della Martesana, hanno vinto gli "Opa’cs", secondi "I cacciatori di simpatia", terzi "Gli aranciati" e quarte "Le boomer della Croce verde". Tutti i soldi raccolti andranno al progetto dell’ambulatorio mobile dei Lions, che hanno ideato l’iniziativa, per visite ed esami nei quartieri. Scopo solidale per una manifestazione nata l’anno scorso e capace da subito di conquistare il pubblico che si è sfidato a colpi di tablet e app e di pattini e monopattini. I fondi raccolti andranno al progetto di prevenzione anche per combattere la povertà sanitaria, la rinuncia a curarsi da parte di famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, anche in questo spicchio di provincia. I partecipanti hanno visitato luoghi di interesse culturale, risolto quiz e superato prove di abilità con indizi forniti nei checkpoint segnalati sulla mappa virtuale. Bar.Cal.