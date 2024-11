"Buon Natale", luminarie accese e via alla festa. Anche nella frazione di Cascine San Pietro

Numerose iniziative hanno accompagnato domenica l’accensione delle luminarie natalizie in piazza Perrucchetti. "L’evento - così Antonio Capece, assessore alla Cultura - è stato molto suggestivo e ha raccolto grande apprezzamento. Tutto è stato possibile grazie anche alla collaborazione tra il Comune e le realtà locali: Castello Visconteo, scuole di danza, pro loco, banda cittadina e associazioni varie che ringrazio". Più di una le iniziative che hanno animato la festa: uno spettacolo con coreografie eseguite dai trampolieri con abiti di scena illuminati e il mercatino di Natale hanno fatto da cornice alla giornata di festa. Applausi poi per l’esibizione di danza di giovani ballerini all’interno del Castello Visconteo, l’accensione delle luminarie, infine, è stata accompagnata dalle note musicali della banda cittadina. "Le iniziative natalizie coinvolgeranno anche le frazioni - conclude l’assessore -, una novità significativa e molto apprezzata. Portare lo spirito delle festività in ogni angolo del nostro territorio è fondamentale per creare un clima di armonia e condivisione nella comunità".Stefano Dati