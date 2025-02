Bresso, lavori al parco pubblico. Via al restyling: 5 mesi di cantieri

Il Pnrr atterra al Parco pubblico del cimitero per un’intensa riqualificazione dei prati, dei viali, delle zone dei giochi per i bambini, delle aree cani e, anche, del campetto da calcio. Da lunedì, ben due terzi di questa area verde, che circonda il camposanto saranno chiusi al passaggio e alla sosta dei residenti; e lo resteranno per circa 5 mesi di tempo, fino all’inizio dell’estate. Il cantiere interesserà una lunga fascia a mezzaluna dall’ingresso del parcheggio pubblico di via don Pozzi, dove c’è la Casetta dell’acqua, fino al piccolo playground circolare con il canestro da basket, all’altezza dell’entrata di via Mattei: sarà chiuso anche l’ingresso, a lato della chiesa "San Carlo", di piazza de Gasperi.

Resteranno accessibili, invece, le due aree cani alle spalle del cimitero, con ingresso dalla zona sud del parco, i giochi lungo via Mattei, il bocciodromo e i settori che si affacciano sulla passeggiata pedonale di via Vittorio Veneto. Insomma, con il parco del cimitero scatta il primo lotto dell’ampia rigenerazione urbana del "Quartiere San Carlo": gli altri lotti riguardano la ristrutturazione della media "Benzi-Manzoni" di via Patellani, la riqualificazione delle palestre della stessa "Benzi-Manzoni" e della elementare "Enrico Romani" di via don Sturzo e la realizzazione della pista ciclabile dal parco del cimitero a via Patellani, partendo dal finanziamento statale di 5 milioni di euro. Intanto, a lavori terminati, "al parco del cimitero avremo vialetti in calcestre, nuovi punti luce nei settori ora poco illuminati e nuove piantumazioni - spiega il sindaco Simone Cairo -. Le diverse aree giochi per i bambini saranno risistemate, mentre saranno riorganizzate due aree cani.

Non da ultimo, però, il parco del cimitero avrà il suo spazio sportivo: l’attuale campetto da calcio avrà un manto in erba sintetica e sarà recintato". Infine, per l’esecuzione delle opere, "una buona parte del parco del cimitero non sarà più frequentabile dai cittadini fino all’estate - conclude Cairo -. Confidiamo nella cortesia e nel rispetto di tutti, per avere un parco più accogliente e meno vandalizzato. La spesa per la riqualificazione del parco del cimitero è di poco superiore alle 400mila euro".