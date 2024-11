Borseggi in sequenza in metropolitana a Milano: arrestate due giovani donne a Roma

Milano – Accusate di rapine e borseggi nelle metropolitane di Milano: due donne, domiciliate nel campo nomadi della Capitale, sono state arrestate dai carabinieri a Roma. I carabinieri della compagnia Parioli, con il supporto dei militari dell'8mo Reggimento Lazio, del 6/mo Battaglione Toscana, Nucleo Elicotteristi e del Nas, le hanno individuate nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere Nomentano. In particolare una delle due, una donna di 34 anni, è stata individuata all'interno della metropolitana linea B, altezza fermata Policlinico. E' risultata colpita da un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura di Milano e deve espiare una pena di 10 anni per concorso in furti con destrezza commessi sulle linee metropolitane di Milano tra gli anni 2016 e 2021.

L'arrestata, sottoposta a prevista visita medica presso il Policlinico Umberto I, poiché al sesto mese di gravidanza, è stata trattenuta e ricoverata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli stessi carabinieri hanno poi rintracciato, all'interno del campo nomadi di via Pontina, una 23enne destinataria di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, dovendo scontare una pena di 4 anni, per una serie di borseggi e rapine commessi sulle linee metropolitane di Milano, negli anni dal 2018 al 2020.