Bonifica al campo di rugby. Servono 500mila euro

Serviranno oltre 500mila euro per bonificare completamente l’area verde di via Scarlatti dove, fino all’ottobre 2022, quando è stata chiusa, si allenavano i bambini del Rugby Buccinasco. Il campo era stato interdetto in seguito al ritrovamento di frammenti di materiali in amianto. Dopo la prima fase di sopralluoghi e accertamenti, è terminata ora anche la seconda fase di analisi delle procedure necessarie per la rimozione dei rifiuti. Il Settore Ambiente è pronto per chiedere ad Arpa e agli Enti competenti le autorizzazioni per poter realizzare l’intervento, del valore di 515mila euro. Il progetto "sarà presentato anche a Regione Lombardia per ottenere un finanziamento e poter così finalmente restituire alla città il terreno, che oggi deve restare chiuso al pubblico", spiegano dal Comune. Nei prossimi giorni, i tecnici provvederanno intanto a ripristinare la recinzione attorno all’area, continuamente vandalizzata. "Il primo intervento di rimozione dei rifiuti - spiega il sindaco Rino Pruiti - è costato quasi 50mila euro al Comune. Nel frattempo, si è resa necessaria anche la ricerca di soluzioni alternative per poter garantire all’associazione sportiva di continuare a svolgere la sua attività: Rugby Buccinasco, con un contributo comunale, viene ospitato dal Csrb che so è reso disponibile. Ora dovremo affrontare ulteriori spese per procedere al nuovo intervento, speriamo risolutivo, di cui i costi stimati superano i 500mila euro, per cui dovremo necessariamente cercare dei finanziamenti. Ecco cosa costa alla collettività il malaffare che inquina il territorio".

Francesca Grillo