Bombe d’acqua e allagamenti. Un piano da 9 milioni di euro per riciclare l’acqua piovana

Una vasca volano e di prima pioggia e il potenziamento della rete fognaria per risolvere il problema degli allagamenti e contrastare gli effetti delle sempre più frequenti violenti piogge. È il progetto del Comune in sinergia con Gruppo Cap che gestisce il servizio idrico integrato. Il piano, con un investimento di circa 9 milioni di euro, è realizzato nell’area industriale, soggetta a continui allagamenti. La prima parte del progetto è in fase di conclusione, con la realizzazione della vasca volano e di prima pioggia nell’area agricola all’incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Maroncelli, divisa in due comparti.

"Il primo è stato progettato per raccogliere le acque di prima pioggia - spiegano dal Comune - che verranno stoccate e rilasciate nella rete fognaria quando l’evento meteorico che le ha prodotte sarà concluso. Questo consentirà di migliorare la tutela dell’ambiente, portando all’impianto di depurazione le acque e tutti gli inquinanti eventualmente raccolti e di alleggerire la rete durante le piogge intense, evitando così che la zona subisca allagamenti e disagi". Il secondo comparto della vasca ha funzione di volanizzazione, raccogliendo le acque piovane e restituendole al corpo idrico in maniera controllata, contribuendo anche in questo caso alla gestione dei momenti di pioggia intensa. Da settembre, i lavori si concentreranno sul potenziamento della rete fognaria e sul rifacimento delle condotte. Questa seconda parte dell’intervento è stata organizzata in 4 fasi partendo da via Marconi (circa 7 mesi) per poi spostarsi in via Galilei (4 mesi), Buonarroti (4 mesi) e Piero della Francesca (3 mesi). In via Marconi, il cantiere occuperà tratti di 80/100 metri per volta e nel punto interessato dallo scavo sarà necessario chiudere la via. Sarà tuttavia possibile raggiungere tutte le attività.