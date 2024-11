Milano – Un cittadino si sbraccia per strada. Attira l'attenzione di una pattuglia della polizia locale di passaggio: "Venite, c'è una bomba in un box". E' successo questa mattina, mercoledì 13 novembre poco dopo le 10.15, in via Sismondi 9, a pochi passi da viale Campania.

E "l'ordigno", risalente chissà a quale anno, c'era davvero, in uno dei garage della via. I ghisa hanno allertato il 112 per gli accertamenti del caso, poi sono rimasti sul posto per regolare la viabilità. L'area è stata messa in sicurezza e l'ordigno è stato recuperato da militari specializzati, senza criticità.