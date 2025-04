La Fiera dell’occupazione. Ecco le aziende presenti

La Fiera del Lavoro Adda Martesana è un evento pensato per le persone in cerca di nuove opportunità professionali e per le imprese alla ricerca di personale qualificato. L’appuntamento, organizzato da Afol in collaborazione con il Comune di Gessate, si terrà mercoledì 9 aprile, dalle 10 alle 16 all’interno della storica Villa Daccò. Tra le aziende, saranno presenti Alascom, che ricerca profili tecnici per i settori ICT, automazione industriale, marketing e grafica, McDonald’s che seleziona diverse figure per il settore ristorazione, Decathlon Italia per la filiera logistica, Atm che presenterà il progetto “Patenti gratuite per i conducenti del futuro” e le ricerche aperte.

Interverranno inoltre Koiné cooperativa sociale, Win Transport Italy con le ricerche aperte di impiegati operativi, Fercam e Dachser & Fercam, Bennet spa.

È possibile registrarsi su afolmet.it