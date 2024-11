Bomba a mano con spoletta inserita trovata a Mantova vicino a un cassonetto

Mantova, 8 novembre 2024 – Una bomba a mano, con spoletta (ovvero il congegno destinato ad attivare l'accensione della carica interna esplosiva) ancora inserita, è stata ritrovata questa mattina, venerdì 8 novembre, vicino ad un cassonetto dei rifiuti, situato in via Arrivabene, in centro a Mantova.

La Polizia locale ha transennato la zona e ha chiesto l'intervento degli artificieri. Ad accorgersi dell'ordigno un operatore ecologico dell'azienda che in città si occupa della raccolta dei rifiuti. Indagini in corso.