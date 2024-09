Bollate, cocaina nell’appartamento: arrestato 48enne

Bollate (Milano) – La Polizia di Stato ha arrestato un 48enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile, hanno individuato un appartamento di Bollate quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 17 i poliziotti hanno fermato il 48enne presso la sua abitazione, fermo vicino a una moto; a seguito di perquisizione personale e del motoveicolo sono stati trovati uno smartphone e la somma in denaro pari a 270 euro.

Poco dopo, all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto un secondo smartphone, oltre 30 grammi di cocaina suddivisa in più bustine, circa 4 grammi di hashish e la somma in denaro pari a 4.150 euro; inoltre il 48enne è stato trovato in possesso di una chiave riconducibile a un altro appartamento situato nello stabile dove all’interno gli agenti hanno trovato mezzo grammo di cocaina, un macchinario utilizzato per sigillare, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento, 7 grammi e mezzo di cocaina suddivisa in più dosi e due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 120 e 200 grammi di cocaina.