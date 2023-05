Blue Jean e l’anteprima del Mix Festival tra teatro e incontri

Anteprima del “MiX Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer“ all’Anteo. Questa sera, alle 19.45, in occasione della Giornata internazionale internazifobia, la bifobia e la transfobia, l’evento gratuito in collaborazione con Cig Arcigay Milano e Milano Pride, con la partecipazione dell’assessore Tommaso Sacchi e la proiezione del pluripremiato film Blue Jean. Non solo. Sarà l’occasione anche per svelare la sigla e alcune anticipazioni sul festival che dal 28 settembre al primo ottobre si terrà in città e sulle iniziative di avvicinamento alla 37esima edizione: “MixUp4pride“ tra maggio e giugno. Tra le iniziative, l’incontroproiezione con Celine Sciamma il 10 giugno alla Fondazione Prada e la prima assoluta dello spettacolo “A Ghost Story“ di e con Chiara Bersani, il 17 e 18 giugno al Teatro Studio Melato. Oggi si aprirà anche la campagna di tesseramento per “MiX Festival“ all’insegna del nuovo claim #StayOpen. "Vogliamo lanciare un invito all’apertura ad ogni tipo di differenza, conoscenza, contaminazione e partecipazione", sottolinea la nuova direzione artistica composta da Paolo Armelli, Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo.