Blitz nel ristorante di Cracco: esponenti di Ultima Generazione versano passata di pomodoro in veranda

Milano, 23 marzo 2024 - Passata di pomodoro sulla veranda del ristorante di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. E’ accaduto alle Alle 8 di oggi: quattro persone aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo di Ultima Generazione sono entrate nel ristorante e hanno versato il contenuto di tre bottiglie di passata di pomodoro in veranda.

La rivendicazione

A rivendicarlo in una nota Ultima generazione. "Per la seconda volta in una settimana, torniamo a gridare contro l'assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia. E ancora, da Carlo Cracco, solo silenzio. Le chiediamo: è normale che una cena costi quanto la spesa mensile di una famiglia? Qual è il prezzo giusto per chi lavora duramente nei campi per noi? Dopotutto, il cibo è il suo mestiere. Una risposta, Cracco, dovrebbe avercela", scrivono nella nota.

Pranzo gratis

La richiesta rivolta a Carlo Cracco è di aprire le porte del suo ristorante, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela. Ultima generazione ieri aveva organizzato un pranzo di piazza in piazza Mercanti, dopo che la Digos, sostiene l'associazione, aveva impedito di farlo in Galleria Vittorio Emanuele.

Lollobrigida: solidarietà a Cracco

Solidarietà a Carlo Cracco per l'atto vandalico subito. Colpire un ristorante simbolo dell'eccellenza italiana significa danneggiare l'intero comparto agroalimentare. Difendere davvero l'agricoltura vuol dire riconoscere il ruolo di chi valorizza i nostri prodotti". Lo scrive sul suo profilo X il ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.