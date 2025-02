Blitz al Parco delle Groane. Arrestati due spacciatori. Uno aveva tentato la fuga

Attendeva i clienti ai margini del parco delle Groane, saliva in auto con loro, consegnava le dosi di droga e poi tornava nell’area boschiva. Ma è stato notato e arrestato dai carabinieri di Cesate. In manette è finito 42enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della locale stazione lo hanno sorpreso in via Rondo Sud, ai confini con Limbiate, mentre cedeva le dosi di droga ad un 42enne italiano. Il magrebino aveva con sé due dosi di cocaina, tre dosi di hashish, la somma contanti di 176,40 euro e il materiale per il confezionamento delle dosi. Addosso al conducente dell’auto è stata trovata una dose di cocaina, per questo è stato segnalato amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e sottoposto a ritiro immediato della patente di guida. I carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 43enne marocchino che, anziché fermarsi all’alt imposto dalla pattuglia, è scappato, facendo anche numerose e pericolose manovre di guida. Con sé aveva una dose di hashish.

Roberta Rampini