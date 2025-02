Le nostre regioni alla Bit: dal mare ai siti Unesco. “Turismo, anno record con il boom degli stranieri”

Milano, 11 febbraio 2025 – Progetti consolidati e sfide per il futuro. Paesaggi e sapori che raccontano il fascino delle regioni d’Italia, da nord a sud. Ma anche dati che confermano che è tornata la voglia di viaggiare, come quelli presentati dall’Emilia-Romagna, che ha chiuso un 2024 positivo, soprattutto in termini di presenze estere (+9,2% degli arrivi e un +9,8% dei pernottamenti), confermando la sua attrattività in tutti gli ambiti, dalle località collinari alle città d’arte, passando per l’Appennino, le terme e la Riviera. O quelli delle Marche. “Mai così tanti turisti nelle Marche come nel 2024”, ha dichiarato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

È la Bit edizione 2025, la Borsa Internazionale del turismo in corso nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Vetrina privilegiata per settore del turismo, con più di mille espositori da 64 Paesi, tra innovazione, autenticità ed esperienze sempre più a misura, da vivere tutto l’anno.

Le voci in Borsa

“Per il 2025 continueremo nelle politiche di destagionalizzazione e di promozione di tutto il territorio regionale, dalle località balneari ai borghi montani. Nella nostra regione abbiamo davvero tutto e anche per questo motivo svilupperemo le Dmo (Destination management organization), che dovranno offrire ai territori gli strumenti per gestire meglio l’offerta turistica in sinergia tra attori pubblici e privati – ha spiegato Luca Lombardi, assessore al turismo di Regione Liguria –. Inoltre, puntiamo sul turismo accessibile e inclusivo: un tema molto sensibile, per il quale la nostra regione si è da sempre dimostrata molto attenta. Nel 2025 sarà realizzata anche la Guida Mare Accessibile”.

La Toscana ha portato alla Bit il turismo dei siti Unesco, l’enogastronomia, le celebrazioni dei 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio e dei 550 dalla nascita di Michelangelo Buonarroti e il 25esimo anniversario del progetto Vetrina Toscana. “Una delle sfide per il futuro è di puntare alla qualità dell’offerta turistica – ha dichiarato l’assessore regionale all’economia e turismo della Toscana, Leonardo Marras –, anche diversificando le proposte per attrarre nuovi segmenti di mercato. Il nostro impegno sarà di supportare le imprese del settore, investendo in innovazione, sostenibilità e promozione integrata per garantire una crescita equilibrata e duratura”.

Per Toscana Promozione Turistica, la manifestazione fieristica è stata l’occasione per presentare gli ultimi progetti, come la Toscana delle donne. “Ci siamo chiesti come accogliere al meglio le donne che viaggiano e abbiamo raccolto idee e progetti sul settore turistico”, ha dichiarato il direttore dell’agenzia di promozione turistica, Francesco Tapinassi.

Il fronte adriatico

Nello stand delle Marche, che accoglie 68 espositori che promuovono l’identità della regione, è stato presentato il programma della 33esima edizione di Tipicità Festival, un grande contenitore di eventi, che celebra e dà voce ai territori. “Il primo appuntamento di quest’anno è dal 7 al 9 marzo a Fermo con una serie di eventi, dalle presentazione di progetti territoriali alle degustazioni. Saranno più di 150 – racconta Angelo Serri, direttore di Tipicità –. Con questa vetrina riusciamo a riunire territori e protagonisti di un territorio che ha molto da raccontare”.

E la conferma che i flussi turistici dell’anno appena trascorso sono stati positivi arriva anche dal presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti. “Il turismo en plein air marchigiano e le strutture di Villaggi Marche si confermano un asset strategico per il turismo della regione, costituito da imprese che da anni investono e riqualificano le strutture e l’offerta. Vogliamo puntare su accoglienza e un ampliamento dei servizi rivolti a turisti che cercano proposte sempre più orientate alla qualità”.

Infine, nello stand dell’Emilia-Romagna coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna, 35 operatori turistici promuovono Slow Tourism ed ecoturismo, Motor Valley e turismo balneare, le città d’arte, la Food Valley e Wellness termale.

L’assessore regionale al turismo, Roberta Frisoni, consapevole che il turismo è una delle prime leve economiche e finanziarie di crescita dei territori, punta all’internazionalizzazione dell’offerta e alla ‘raggiungibilità turistica’. “Una partita in cui infrastrutture e collegamenti aerei, ferroviari e portuali hanno un ruolo fondamentale e vanno perciò migliorati e rafforzati. In questo quadro, è strategico l’appuntamento Routes 2026 a Rimini, evento internazionale che riunisce i principali stakeholders di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni”.