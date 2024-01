Bilancio della polizia locale. Quasi 12mila infrazioni e 206 incidenti stradali

Quasi 12mila infrazioni al codice della strada accertate, 240 veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo, 205 veicoli rimossi, 206 incidenti rilevati. E ancora, 87 patenti ritirate, 24 denunce per guida in stato di ebbrezza e 680 infrazioni accertate in materia amministrativa e ambientale. Numeri corposi, quelli delle attività svolte nel 2023 dalla polizia locale di San Giuliano, che nel corso dell’anno da poco concluso ha inoltre eseguito 7 arresti, indagato 170 persone a piede libero, sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti e fotosegnalato 60 individui. Nel complesso, la centrale operativa ha fatto fronte a oltre 4mila interventi sul territorio. "Numeri davvero impressionanti, che testimoniano come l’attività della polizia locale sia intensa – osserva il sindaco Marco Segala -. Tra le diverse attività, di particolare rilievo sono l’impegno nel garantire la sicurezza stradale, la sicurezza alimentare tramite la polizia annonaria, la sicurezza ambientale e il contrasto alle attività illecite, la lotta all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti". Nel corso dell’anno la polizia locale è riuscita a rafforzare il proprio ruolo di presidìo e controllo, ma anche di vicinanza alla popolazione. "Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati conseguiti dal comandante Allais e dall’intero gruppo. Tutto ciò è stato reso possibile, oltre che dalla loro professionalità, dalla collaborazione dei cittadini e dall’utilizzo di un sistema di videosorveglianza sempre più vasto". In più di un caso le segnalazioni dei cittadini si sono rivelate preziose per individuare situazioni di irregolarità o prestare aiuto a persone in difficoltà.A.Z.