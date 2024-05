Biglietto ricaricabile Atm: si inizia. Come funziona e quanto costa

Milano, 7 maggio 2024 – Al via oggi 7 maggio RicaricaMi, il nuovo biglietto elettronico di Atm per muoversi in città. Le tariffe non cambiano: da oggi è possibile acquistare i nuovi tagliandi allo stesso costo dei ticket tradizionali. Ecco come funzionano le nuove card e che fine fanno i vecchi biglietti cartacei usa e getta. Per questa evoluzione digitale, Atm ha installato 850 nuovi lettori in metropolitana che indirizzano al punto di convalida.

In un solo RicaricaMi è possibile caricare fino a 30 biglietti ordinari, con la stessa tariffa, fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3 e al massimo un biglietto giornaliero o un tri-giornaliero.

È possibile caricare tanti biglietti per viaggiare in tutte le zone: dalla Mi1 alla Mi9. Non si possono caricare tariffe diverse contemporaneamente. Per caricare una tariffa diversa, bisogna prima esaurire i biglietti già caricati (per esempio: se RicaricaMi contiene 5 biglietti Mi1-Mi3, vanno consumati tutti prima di caricare un biglietto Mi1-Mi5. Si possono invece caricare altri biglietti Mi1-Mi3) questo perché non si può scegliere quale biglietto usare al momento della convalida. Il sistema scala i biglietti automaticamente.

Alle casse automatiche e alle edicole in metropolitana (nelle stazioni M4, le casse automatiche che vendono RicaricaMi accettano solo pagamenti elettronici, non in contanti) e nelle rivendite. RicaricaMi non si compra né si ricarica agli ATM Point.

Ai tornelli della metropolitana: mentre convalidate, il lettore mostra quanti biglietti restano. Per i mezzi di superficie (tram e bus): basta toccare il tasto Informazioni sul convalidatore e avvicinare il biglietto. Si può sapere quanti biglietti sono caricati anche alle casse automatiche della metropolitana (avvicinando il biglietto al lettore) o chiedendo la lettura di Ricaricami al negoziante all’interno delle rivendite.

Per convalidare il ticket elettronico, basta avvicinarlo ai nuovi lettori ai tornelli della metropolitana oppure a bordo di tram, bus e filobus. Non bisogna inserire RicaricaMi nelle fessure per i vecchi biglietti. Attenzione, i nuovi convalidatori a bordo dei mezzi e nelle stazioni della metropolitana sono universali: lo stesso lettore legge biglietti ricaricabili, tessere dell’abbonamento, carte di credito, bancomat, orologi e telefoni. Per evitare addebiti indesiderati, avvicinare solo il biglietto, la carta o il dispositivo che si vuole usare.

Per un periodo transitorio sarà comunque possibile utilizzare i vecchi ticket, che saranno validi fino al 30 novembre 2024.

Il biglietto RicaricaMi è accettato sulle linee degli altri operatori di trasporto nel territorio del Sistema Tariffario Integrato, Trenord compresa. Le modalità per convalidare il biglietto e per fare i controlli possono cambiare da operatore a operatore.

Sì, ma non contemporaneamente. RicaricaMI non è nominativo, ma non può essere passato alle altre persone che fanno con voi lo stesso viaggio.

Basta mostrare il biglietto elettronico ai controllori Atm che possono verificare dal loro palmare.