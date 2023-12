Banda civica, gospel leccornie e visita al Villaggio del Polo Nord

Continua l’Incanto del Natale, la rassegna che finirà il 7 gennaio. Oggi e domani banda civica, scuola di musica e concerto gospel itinerante per le vie del centro renderanno magiche le giornate che precedono il Natale. I veri protagonisti della festa saranno i bambini che potranno visitare il Villaggio del Polo Nord con la Casa di Babbo Natale (Sala La Pianta). Domani e domenica, inoltre, Santa Claus in persona accoglierà i bambini nella sua casetta di legno con camino, staccionata e cassetta delle lettere, che sorge vicino al grande albero addobbato per le feste in centro. Natale a Corsico è anche street food tipico della tradizione: tra le attrazioni permanenti ci sarà l’area Food Court in via Manzoni, dove trovare food truck e bancarelle.