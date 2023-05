Avola solo al traguardo: io e la mia squadra ci abbiamo creduto

Il pollice alzato arriva da tutte le sezioni scrutinate, e il centrosinistra si conferma alla guida del paese: Michele Avola, giornalista 47enne, vicesindaco uscente per la lista Vivere Bellinzago, è il nuovo sindaco. Per lui il 57,2% dei voti, un distacco importante dagli altri due sfidanti, entrambi di area centrodestra: Piergiorgio Neri, Insieme per Bellinzago, che ha conquistato il 35,69 e riporta il gruppo in consiglio ai banchi di minoranza, e Stefania Goi, SiAmo Bellinzago, ferma al 7,11. Il vantaggio del centrosinistra, da dieci anni ininterrotti alla guida del paese con Angela Comelli, si è profilato dalle prime fasi di scrutinio. A metà pomeriggio le certezze e la festa. "Una vittoria che forse era nell’aria e nella quale certamente speravo - così Avola - ma che non è mia, bensì di una eccezionale squadra. Ci abbiamo creduto, abbiamo posto come credenziale principale il lavoro fatto in questi anni. E i cittadini hanno capito. Da domani mattina in Comune. E da domani sarò in aspettativa dalla “mia” televisione. Questa fase della mia vita sarà interamente dedicata al paese e alla cittadinanza". La divisione all’urna non ha certamente giovato al centrodestra, nuovamente sconfitto. Della squadra farà sicuramente parte la sindaca uscente Comelli.Monica Autunno