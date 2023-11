Auto elettriche, prima colonnina per la ricarica

Stretta di mano Comune-Cogeser energia, inaugurata a Bellinzago la prima colonnina di ricarica per auto elettriche. Al vernissage in via Quattro Marie, l’altro giorno, il sindaco Michele Avola e i rappresentanti della multiutility dell’energia. Con Bellinzago i Comuni dove Cogeser ha provveduto alle installazioni sono 5: in precedenza impianti analoghi erano state installati a Melzo, Gorgonzola, Inzago e Truccazzano, presto si procederà a Liscate. "Una struttura che incentiva la mobilità sostenibile - così Avola - : iniziamo anche noi il nostro viaggio viaggio verso un futuro più green". E così per Cogeser Marco Pezzaglia: "La nostra rete di punti di ricarica si sta ampliando. Siamo orgogliosi di essere diventati, su questo tema, il punto di riferimento per i Comuni".

M.A.