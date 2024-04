Auto e scooter bruciati in strada. Polizia a caccia dei responsabili

Da via Pozzobonelli a via Cicerone, da via Lanfranco della Pila a via Hermada. Senza dimenticare via Ornato. Nell’ultima settimana i cittadini del quartiere Niguarda hanno segnalato più incendi notturni: prese di mira auto, almeno una decina, e moto (almeno un paio). "C’è un piromane in giro? Siamo preoccupati". Lo hanno scritto sui social, sulla pagina Facebook “Noi di Niguarda!“ e soprattutto lo hanno segnalato alle forze dell’ordine e alle istituzioni mostrando le foto dei veicoli ridotti a carcasse carbonizzate. E già si è corsi ai ripari. "Il commissariato Greco-Turro della Polizia di Stato se ne sta occupando con grande impegno, con indagini serrate per individuare i responsabili e anche con servizi di polizia per prevenire nuovi episodi", ha scritto due giorni fa su Facebook l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli. "Ho incontrato il dottor Carmine Mele (dirigente del commissariato, ndr) insieme alla presidente di Municipio 9 Anita Pirovano e all’assessore municipale alla Sicurezza Mirko Mazzali. A lui e a tutto il commissariato va il nostro ringraziamento. Nei giorni scorsi avevamo attivato il Protocollo che come Comune abbiamo con la Questura: un modo concreto per gestire in maniera coordinata i problemi dei quartieri. L’impegno è massimo e quindi speriamo che si possano prevenire altri episodi e individuare i responsabili". Il commissariato Greco-Turro ha scandagliato la zona due giorni fa: un “pattuglione“ ha controllato 74 persone e 29 veicoli, monitorando nel frattempo la situazione lungo le strade interessate dal fenomeno. Sono in corso le indagini per individuare l’autore (o il gruppo) anche con l’aiuto delle telecamere della zona.

M.V.