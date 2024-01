Autisti in malattia, mancanza di personale. Salta la corsa per due mattine: studenti a piedi

Ancora disservizi sulla linea per Milano: da due giorni salta la corsa delle 6.40 e i genitori sono costretti ad accompagnare i figli a scuola. La causa: gli autisti malati e mancanza di personale. L’anno era già cominciato male per studenti e pendolari quando alla ripresa delle scuole, dopo l’Epifania, gli studenti si erano trovati con alcune corse "saltate" la mattina. Dopo la protesta e l’intervento del Comune la situazione si era normalizzata. Ma da lunedì i problemi sono tornati e questa volta pare debbano perdurare almeno fino ad oggi, se la situazione non dovesse migliorare. Ieri sulle pagine social locali di Zibido sono state decine le proteste dei genitori costretti ad accompagnare i propri figli a scuola in auto, a causa delle corse degli autobus della società Star saltate.

In molti hanno anche scritto alla Star e "la risposta è stata disarmante: mi hanno detto che manca il personale, mancano gli autisti, causa malattia - racconta una mamma - mi pare davvero assurdo che non vengano previste le sostituzioni in questi casi". Due giorni di passione e probabilmente anche questa mattina si potrebbero verificare gli stessi disagi. Infatti Star Mobility alle lamentele ha risposto: "Ci scusiamo per il disagio ma a causa della carenza di personale, dovuta ad assenza per malattia, non abbiamo la certezza di poter garantire il servizio anche per la giornata di domani" (oggi per chi legge, nda). La coperta troppo corta nel trasporto pubblico locale è causa di continui problemi nel Sud Milano. Il tema non è di competenza diretta dei Comuni che partecipano ai tavoli con l’agenzia del Tpl (trasporto pubblico locale) e che troppo spesso restano inascoltati. Mas.Sag.