Associazioni in mostra a Cassano d'Adda con Zurloni e Riccò

Apprezzamenti e applausi per gli atleti di numerose società sportive locali che domenica scorsa si sono esibiti in dimostrazioni di varie discipline. L’iniziativa fa parte di Sportcity Day 2023 kermesse sportiva Piazza Multisport alla sua settima edizione, evento nazionale in collegamento con 136 città. Una giornata di sport aperta a tutti organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sport Lab ed il supporto di aziende e attività locali sponsor dell’iniziativa, negli spazi di piazza Cavour, piazza Perrucchetti e parco Isola Borromeo. Non sono mancate le emozioni legate ai ricordi del passato durante la consegna di una targa premio a Francesco Motta, consegnata dal sindaco Fabio Colombo, indimenticato professore di educazione fisica. Spazio, poi, anche a riconoscimenti per gli atleti cassanesi che hanno conquistato importanti traguardi a livello nazionale e mondiale in questi nove mesi del 2023. Primo su tutti Matteo Zurloni campione del mondo di speed, premiato dall’assessore allo Sport Mario Cerri, titolo che gli ha aperto le porte per le olimpiadi di Parigi 2024. È stata poi la volta di Filippo Riccò, riconoscimento consegnato dal vicesindaco Andrea Savino, medaglia d’oro ai campionati italiani di canoa nella specialità del quattro di coppia, in squadra con gli atleti della Canottieri Tritium. Stefano Dati