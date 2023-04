Volontariato all’estero con l’Associazione Bir: aperte le iscrizioni ai campi estivi

Milano, 12 aprile 2023 – C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi ai Campi Estivi di Volontariato in Romania, Repubblica Moldova e Georgia (novità di quest’anno) e ai cammini inclusivi in Italia lungo la via Francigena promossi da Associazione BIR.

Si tratta del sodalizio fondato nel 1999 a Milano da don Gino Rigoldi e che da più di 20 anni si occupa di diritti dell’infanzia, volontariato e partecipazione in Italia e in Est Europa, appunto. Le proposte estive di Bir rappresentano la volontà del gruppo, diretto da Marco Povero, di far tornare i ragazzi in campo: “Fare, in prima persona, ti dà la dimensione di non essere solo o sola – spiega Povero –. Negli ultimi anni abbiamo visto un allontanamento dei volontari e delle volontarie dalla dimensione reale dell’azione. Vorremmo che questo fosse l’anno del volontariato per davvero, dal vivo, in presenza, con un ritorno alla partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle attività, e non lo dico solo per BIR, ma per tutto il mondo del volontariato e del sociale”.

All’estero

I campi di volontariato all’estero saranno organizzati in turni di due settimane, tra metà luglio e metà agosto. Ogni gruppo sarà guidato da un referente o una referente senior di BIR, e si coordinerà con i partner locali, per l’ideazione e la gestione di attività ricreative e di animazione. Non sono richieste competenze specifiche, per partecipare ai campi estivi di BIR, ma spirito di adattamento, voglia di mettersi in gioco e, soprattutto, di lavorare in gruppo e stare in relazione. Tre le aree di intervento: infanzia, disabilità e penale minorile.

In Italia

In Italia sarà possibile partecipare a cammini inclusivi con gruppi misti di volontari e volontarie, guidati da esperti camminatori lungo la via Francigena, tra Siena e Roma, della durata di due settimane, tra fine di agosto e inizio settembre.

Come

Per iscriversi, basta compilare l’apposito form sul sito dell’associazione Bir o inviare una e-mail a: [email protected] Le iscrizioni chiudono il 30 aprile 2023 (o ad esaurimento dei posti disponibili). L'età minima per partecipare è di 16 anni. Dopo un primo incontro informativo e di pre-selezione, seguiranno uno o due week-end (a seconda dell’esperienza scelta) e una serata di formazione obbligatoria specifica.