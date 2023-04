Assago “cambia” il patrono: addio a San Desiderio, lo sostituisce Sant’Ambrogio

Assago – «Salta» San Desiderio, il santo patrono titolare diventa Ambrogio. Lo ha deciso la Giunta comunale di Assago, che ha promosso il patrono di Milano “a patrono assaghese”. È bastata una delibera della Giunta per mandare “in panchina” San Desiderio, cancellare in parte la sua storia e far diventare “titolare” Sant’Ambrogio. Una scelta che certamente piacerà ai più. Soprattutto per i dipendenti pubblici e privati assaghesi.

Festeggiare "civilmente" il santo patrono il 7 dicembre, giorno di S. Ambrogio vuol dire ponte dell’Immacolata. Ma ovviamente snatura il senso della festività. Il sindaco di Assago Lara Carano ieri ha solo ribadito che "il santo patrono resta San Desiderio". Sparito dal radar anche il cattolico presidente del consiglio Graziano Musella. Per il sindaco è stata una delibera dettata dal fatto che molti assaghesi lavorano a Milano e viceversa molte aziende del territorio chiudono a Sant’Ambrogio.

Lo si evince anche dalla delibera di Giunta dal simpatico titolo: individuazione del giorno del santo patrono al fine della festività civica, nella quale San Desiderio è talmente finito nel dimenticatoio che non viene mai citato. "La ricorrenza del santo patrono, nonostante sia indiscutibile che rivesta un carattere di festività “di fatto”, non trova regolamentazione nella normativa sulle festività, bensì negli usi e consuetudini riconosciuti dai contratti di lavoro ai fini della sospensione dalla prestazione lavorativa; tale festività prende in esame il santo patrono della località ove è ubicato il luogo di lavoro, se prevista dai singoli contratti collettivi di lavoro.

Considerato che non risulta disciplinata agli atti del Comune l’individuazione del giorno del santo patrono ai fini della festività civica e ritenuto di individuare, ai soli fini civili, una precisa data in cui festeggiare il santo patrono di Assago - la giunta delibera di individuare e istituire ai soli fini civili quale giorno del santo patrono il 7 dicembre, ricorrenza di sant’Ambrogio, patrono di Milano". È verosimile che prima o poi tutti i Comuni della cintura milanese potrebbero adeguarsi e festeggiare il 7 dicembre.