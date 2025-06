Ascensori rotti, lavori in vista

Spesso fermi, non funzionanti e vandalizzati: per i due ascensori del sottopassaggio ciclopedonale, da via Caduti della Libertà a via Vittorio Veneto, sta per scattare quell’atteso e intenso piano di manutenzione tecnica che porterà, una volta per tutte, alla risoluzione dei tanti guasti e dei tanti danni avvenuti nel corso degli anni. Il Comune ha stanziato 45mila euro, nella recente variazione di bilancio in consiglio comunale, per il rifacimento soprattutto dei cablaggi degli impianti, eliminando i disagi che i cittadini devono subire ogni qualvolta le due cabine si bloccano. Come è successo, per esempio, ieri mattina per quella sul lato di via Caduti della Libertà, per Cormano Centro: l’ascensore era fermo, costringendo i passanti a salire o a scendere dalla rampa della scala o della pista ciclabile. L’altro, invece, sul lato di via Vittorio Veneto, per Brusuglio, era funzionante. Il tunnel ciclopedonale, sotto i binari ferroviari, era stato inaugurato nel maggio 2016 e collega appunto i quartieri di Cormano Centro e Brusuglio: da allora, gli ascensori hanno spesso subito diversi atti di vandalismo. Gli interventi programmati inizieranno nelle prossime settimane estive e interesseranno entrambi gli impianti degli ascensori, con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale.

Giuseppe Nava