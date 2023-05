Artigiani, futuro incerto "Le scuole coprono solo il 10% di richieste"

Non ci sono più sufficienti risorse umane per garantire il futuro dell’artigianato italiano e lombardo. Il sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che solo in Lombardia registra 77mila studenti iscritti, secondo i dati di Unione Artigiani riesce a immettere sul mercato del lavoro ogni anno circa 24mila giovani, di fronte ad una domanda che per il settore, solo nella nostra regione, è pari ad oltre 250mila persone. Anche in Lombardia sono oramai quasi introvabili gli artigiani dei mestieri tradizionali. Ed è fortissima anche la richiesta di addetti alla logistica e all’ospitalità, come è elevata la ricerca di artigiani 4.0, capaci di unire tecnologia, digitalizzazione e creatività. Una domanda, in questo caso, solo in parte placata dallo sviluppo dei nuovi Its. Alle imprese artigiane più fortunate servono almeno 6 mesi per trovare i giovani disponibili e preparati.

"La riforma della formazione professionale potrebbe passare da un modello sperimentale – ha spiegato ieri il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante un convegno dell’associazione di categoria – un campus 4+2, quattro anni di formazione professionale e altri due di Its". "Il sistema artigiano non ha più tempo – sottolinea Stefano Fugazza, presidente di Unione Artigiani Milano - le nostre imprese sono agli ultimi minuti dei tempi supplementari: non c’è più ricambio generazionale. Eppure, si tratta di mestieri anche ben pagati e che offrono grandi opportunità". Un’alleanza tra mondo della formazione e imprese rilanciata anche dal presidente della Camera di commercio di Milano, Carlo Sangalli: "Ogni anno in Lombardia mancano per circa 40 mila lavoratori".

Andrea Gianni