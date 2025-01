Arriva la vecchina in 500 sorprese per i più piccoli e trenino delle feste

Arriva la Befana! Una giornata di magia e divertimento per tutta la famiglia. Il 6 gennaio la città si prepara ad accogliere la Befana, simbolo della tradizione e della gioia che accompagna la fine delle festività natalizie. Protagonista indiscussa di questa giornata speciale, la simpatica vecchina, che farà il suo ingresso trionfale alle ore 10 in piazza Foglia, arrivando a bordo di una Fiat 500 d’epoca, pronta a portare sorrisi e doni ai più piccoli.

Con il suo inseparabile sacco colmo di calze, la Befana distribuirà dolci, piccoli regali e, per i più birichini, un po’ di carbone. La distribuzione delle calze avrà inizio alle ore 10.30 presso il Centro civico del Comune e continuerà fino a esaurimento scorte. Grazie alla collaborazione con l’associazione "No Cinquino No Party" sarà possibile ammirare le Fiat 500 che hanno fatto la storia del nostro Paese. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Ma la festa non si ferma qui. Dalle 10 alle 13, grandi e piccini potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio, che sarà accessibile gratuitamente per l’intera mattinata. Inoltre, il trenino delle feste accompagnerà i bambini in un giro suggestivo all’interno del Parco 1 - dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 - regalando momenti di magia e incanto ai più piccoli.

